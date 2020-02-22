https://static.news.ru/photo/c54c40d4-5579-11ea-bba9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер российской сборной по биатлону Владимир Аликин рассказал, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не захотел выдавать аккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу.

У меня есть информация, что Драчёв специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию. Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или ещё что-то, — цитирует Аликина РИА Новости.

Он рассказал, что в его время в сборной России били такие же провокации, когда к спортсменам приезжали с проверками ночью.

Ранним утром 22 февраля итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.