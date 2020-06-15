Алексей Волков будет отвечать за стрельбу в женской сборной РФ по биатлону

https://static.news.ru/photo/15a8a608-af02-11ea-b463-fa163e074e61_660.jpg Алексей Волков Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал подробности о сформированном тренерском штабе команды.

Со мной будут работать Николай Загурский и Алексей Волков, который будет отвечать за стрельбу, — цитирует Шашилова ТАСС.

32-летний Волков объявил о завершении спортивной карьеры весной 2020 года. Он является победителем чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также семикратным чемпионом Европы. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Волков в составе эстафетной команды завоевал золотую медаль.

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщал о намерении создать при организации экспертный совет и пригласить в него бывшего главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. В задачи экспертного совета будет входить контроль за тренировочным процессом и другими моментами, для того чтобы было меньше недопонимания.