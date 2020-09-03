Алексей Луценко выиграл шестой этап «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/af340282-edf4-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Луценко Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко из команды Astana стал победителем шестого этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 191 км со стартом в коммуне Ле-Тей и финишем в Мон Эгуале.

Вторым финишировал испанец Хесус Эррада (Cofidis, Solutions Crédits), тройку лучших замкнул бельгиец Грег ван Авермат (ССС Тeam).

Лидером генеральной классификации после шести этапов остался англичанин Адам Йейтс (Mitchelton-Scott). Второе место сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo — Visma), на третьем — его соотечественник Тадей Погачар (UAE — Team Emirates).

Ранее глава команды Deceuninck — Quick Step Патрик Лефевр обрушился с критикой на технический персонал команды, из-за которого французский гонщик Жулиан Алафилипп после пятого этапа был лишён жёлтой майки лидера «Тур де Франc — 2020», писал NEWS.ru.