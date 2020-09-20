Александр Еслев стал председателем совета Союза биатлонистов России

https://static.news.ru/photo/ac54defa-fb15-11ea-866f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Новым председателем совета Союза биатлонистов России (СБР) был избран представитель из Иркутской области Александр Еслев.

Такое решение было принято на заседании совета Союза биатлонистов в Тюмени во время летнего чемпионата России, сообщили ТАСС в СБР.

Это было первое заседание совета СБР после внеочередных выборов главы СБР в июле, по итогам которых президентом Союза биатлонистов был назначен Виктор Майгуров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд арестовал бывшего президента СБР, директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова по обвинению в крупных растратах.