Александр Еслев стал председателем совета Союза биатлонистов России

Новым председателем совета Союза биатлонистов России (СБР) был избран представитель из Иркутской области Александр Еслев.
Такое решение было принято на заседании совета Союза биатлонистов в Тюмени во время летнего чемпионата России,
Это было первое заседание совета СБР после внеочередных выборов главы СБР в июле, по итогам которых президентом Союза биатлонистов был назначен Виктор Майгуров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд арестовал бывшего президента СБР, директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова по обвинению в крупных растратах.
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