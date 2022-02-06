Алек Болдуин выразил восхищение Камилой Валиевой

Голливудский актёр Алек Болдуин оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, которая в составе национальной команды завоевала золото Олимпиады в Пекине. Пост артист сделал на своей странице в Instagram.

Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись, — написал Болдуин.

Он также поблагодарил российскую спортсменку за то, что подарила ему выступление, которое демонстрирует душераздирающую красоту.

Ранее в понедельник Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесла национальной команде десять очков. Таким образом, сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию.