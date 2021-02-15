Акела промахнулся: кого сделают крайним за провал на чемпионате мира

Сборная России по биатлону провалила первую половину чемпионата мира в Поклюке. Ни в одной из прошедших пяти гонок россияне не смогли даже приблизиться к медалям, не говоря о реальной борьбе за них. На фоне неудач в команде царит не лучшая атмосфера, в которой вину за провал пытаются возложить на главного тренера и неправильно выбранное место для подготовки к главному старту. Однако основная причина кроется не в этом, а в перманентном раздрае в команде при любом руководстве и тренерском штабе, а главные ошибки были совершены не сейчас, а намного раньше. NEWS.ru разбирается в ситуации и отвечает на главные вопросы.

Год назад было всё то же самое, но ситуацию спас Логинов

В прошлом году на чемпионате мира в Антхольце вся команда, за исключением Александра Логинова, пребывала в таком же состоянии, при котором попадание в десятку лучших было отличным результатом. Логинов тогда спас ситуацию, выиграв спринт и завоевав бронзу в преследовании, однако всё это происходило на фоне клановой борьбы за власть в Союзе биатлонистов России (СБР), желания сместить неугодных тренеров, поставить своих людей и постоянного перетягивания одеяла на себя внутри тренерского штаба между главным и старшим тренерами.

Логинов вышел на пик формы благодаря усилиям его личного тренера Александра Касперовича, который находился на трассе с чужим бейджем, поскольку СБР ему в аккредитации отказал. Это и стало причиной визита полиции в номер Логинова накануне эстафеты, нервотрёпки для всей команды и последующих извинений руководства СБР перед самим Логиновым посредством покупки автомобиля его первому тренеру Екатерине Халлиулиной и введения в состав правления представителя родной для него Саратовской области. Но история ничему не учит, и почти все ошибки Союз повторил через год.

Александр Логинов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Зачем сборной главный тренер?

В современном биатлоне в топ-сборных отсутствует позиция главного тренера, который руководит обеими командами. Характерна она лишь для команд средней руки, таких как Болгария и Украина, и то в силу оставшейся с советских времён инерции. Немцы и норвежцы, французы и австрийцы давно разделили команду на две части, и наставники мужчин и женщин имеют полную власть в выборе состава, мест и методик подготовки и несут всю ответственность за результат. Россия не хочет учитывать ошибки прошлых лет, когда мнение главного (будь то Касперович, Анатолий Хованцев, Валерий Польховский или Владимир Барнашов) шло вразрез со взглядами старших тренеров и начиналось перетягивание одеяла и уход от ответственности.

Летом 2021 года после избрания новым президентом Виктора Майгурова Польховский был назначен главным тренером. При этом старшими стали не предложенные им Владимир Королькевич и Роберт Кабуков, а зрелые, вполне самостоятельные и независимые специалисты, которые с ним никогда не пересекались: Михаил Шашилов и Юрий Каминский. Это и заложило мину замедленного действия под команду. В процессе подготовки Польховский неоднократно пытался вмешиваться в их работу, а соответственно, и за провал спрашивать нужно не только со старших, но и с него.

В той же структуре сборных Норвегии менеджерская должность над старшими тренерами команд называется «спортивный директор», и её много лет занимает Пер-Арне Ботнан, который приглашает тех тренеров, которым готов доверять, и при этом не указывает им, как работать, а наоборот, создаёт для этого все условия. Отсюда и противоположные российским результаты команды. Но Польховский при всех своих менеджерских задатках в душе по-прежнему сам практикующий тренер, который не может наступить на горло собственной песне. Помимо него на работу тренеров почти всегда влияют тренерский и экспертный советы, президент федерации (как правило, сам большой специалист в биатлоне с особым мнением), личные и региональные тренеры. Неудивительно, что в таких условиях нет очереди желающих возглавить сборную с достаточно скромной по мировым меркам зарплатой.

Валерий Польховский Алексей Филиппов/РИА Новости

Разве виноват только Польховский?

Многочисленные специалисты и журналисты, комментирующие причины провала в Поклюке, делают акцент лишь на одном факте. Место подводки к чемпионату мира было выбрано неправильно. Дескать, Польховский в обход мнения старших тренеров назначил заключительный сбор в Поклюке и оставил команду жить на высоте, из-за чего спортсмены недостаточно восстанавливаются, а Миронову трясёт на рубеже. При этом украинская команда, показывающая в Поклюке лучший в этом сезоне биатлон, готовилась параллельно с россиянами и живёт на той же высоте. Там же наверху поселились и норвежцы, которые завоевали три из пяти золотых наград. Поэтому выбор места может быть лишь одной из причин, но далеко не единственной. Многое зависит от работы, которую спортсмены делали в Поклюке и в процессе предыдущей подготовки.

По словам Польховского, место для заключительного сбора было забронировано ещё осенью. Благодаря своим связям опытный тренер заранее заполучил отель, в котором стремились жить и готовиться многие команды, что особенно важно в эпоху коронавирусных ограничений. Старшие тренеры были в курсе ситуации и могли построить подготовку с учётом этого факта. Не секрет, что значение имеет и общее время, проведённое в горах. Для спортсменов, не выросших там, «перебрать» ещё опаснее, чем недобрать.

Я однозначно за горную подготовку, она должна быть. В идеале — четыре сбора до чемпионата мира: июнь, август, последний сбор перед ЧМ, плюс старты на этапах зачастую на высоте — это как сбор. Сколько именно находиться в горах, зависит от высоты: где-то достаточно 14 дней, где-то 18. В Сочи нужен полноценный сбор на 24 дня, но это секрет, — говорил в августе Михаил Шашилов в интервью Sports.ru.

Заметьте, о новогоднем сборе в Сочи речи ещё не идёт. О нём впервые сказал Польховский уже во время этапа в Хохфильцене, сославшись на желание старших тренеров, и в первую очередь Шашилова, как об успешном месте для подготовки к этапам в Оберхофе. В итоге после тренировок на Хмелёвских озёрах команда действительно вышла на пик и показала в Оберхофе и Антхольце свои лучшие результаты в сезоне, тем самым сняв груз ответственности и напряжения после провального декабря. Но при этом загнала себя в угол и обрекла на неудачу на главном старте сезона. Длительное пребывание на высоте и два полноценных горных сбора в течение месяца с небольшим могли сыграть исключительно негативную роль.

Эдуард Латыпов Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но разве в этом виноват только Польховский? В конце концов, старшие тренеры могли ещё в Антхольце убедить находившегося там президента СБР Виктора Майгурова в неправильности этого пути и попросить оставить часть команды ещё на неделю-полторы в Италии (пусть это и повлекло бы дополнительные затраты), после чего приехать в Поклюку и жить уже внизу с полноценным восстановлением. В конце концов, часть норвежцев предпочли готовиться дома вместо сбора в Антхольце, и никто им в этом не препятствовал. Однако никаких корректив в подготовку внесено не было, а потому сейчас обвинения в адрес Польховского, который оказался заложником ранее данных обязательств, звучат странно.

При этом не менее важно отметить, что старшие тренеры не имели опыта проведения полноценных сборов в Поклюке, в отличие от тех же украинцев, да и вообще руководства командой на Кубке мира. Уже с первых стартов они выглядят крайне растерянно. Каминский уже после первой гонки предложил переселить спортсменов вниз, чтобы слишком долго не находились на высоте, а Шашилов хоть и взял вину на себя, но во всех интервью выглядел крайне растерянно после провального выступления воспитанниц и лидера команды Светланы Мироновой. Тем не менее он не способен в нынешней ситуации сделать какие-то нестандартные шаги, чтобы разгрузить психологически спортсменку и встряхнуть команду, и продолжает идти той же тропой, заявляя о выступлении Мироновой и в индивидуальной гонке, и в эстафете. А если на 15-километровой дистанции она снова провалится, всё равно побежит свой третий этап? Такие действия напоминают шаги заигравшегося вдрызг игрока, который продолжает увеличивать ставки и бросать фишки на красное.

Оргвыводы последуют в апреле

Глава СБР Виктор Майгуров уже заявил, что оценивать выступление команды будет не по результатам чемпионата мира, а по всему сезону в целом. В этом плане три январские победы могут стать для старших тренеров индульгенцией, даже если они столь же провально проведут и концовку сезона. Хотя как можно считать сезон успешным, если в нём установлена самая длинная антирекордная безмедальная серия в истории и никто из спортсменов не попадёт в топ-15 в общем зачёте?

Крайним же в этой ситуации с большой долей вероятности сделают Польховского, который лишится как минимум возможности корректировать работу старших тренеров, а возможно, и должности главного, которая будет переформатирована или упразднена. Человек, которого всегда считали главным мастером интриг в российском биатлоне, сам угодил в свою ловушку, причём во второй раз подряд. Впервые это было, когда весной его тренерские кандидатуры, за которые проголосовали регионы, отвергли и тем самым понизили авторитет наставника в глазах коллег, а теперь обернувшаяся крахом работа изначально криво выстроенной системы СБР может похоронить его карьеру под своими руинами. Акела вновь промахнулся или в лесу появился более молодой и опасный волк, умеющий лучше просчитывать ходы наперёд? Мы скоро это узнаем.