Академия Плющенко обозлилась на комментарий про четверной прыжок Жилиной

https://static.news.ru/photo/e73b3228-4b81-11eb-8d8c-fa163e074e61_660.jpg Вероника Жилина Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко резко отреагировали на комментарий пользователя Сети про четверной прыжок Вероники Жилиной.

Видео с прыжком появилось в Instagram Плющенко.

Браво тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который ей этот тулуп поставил, — написал один из пользователей.

В академии Плющенко заявили, что Тутберидзе никогда не тренировала Жилину.

Вам уже везде мерещится тренерский штаб Тутберидзе. Не позорьтесь и идите с этой страницы на ту, про которую пишете, — ответили в академии.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.

Штаб Тутберидзе также выложил в сторис в социальной сети Instagram сообщения, в которых Яна Рудковская приглашала фигуристку Алину Загитову в академию супруга. Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии. Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе, писал NEWS.ru.