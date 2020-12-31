Академия Плющенко обозлилась на комментарий про четверной прыжок Жилиной

В академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко резко отреагировали на комментарий пользователя Сети про четверной прыжок Вероники Жилиной.
Видео с прыжком появилось в Instagram Плющенко.
Браво тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который ей этот тулуп поставил, — написал один из пользователей.
В академии Плющенко заявили, что Тутберидзе никогда не тренировала Жилину.
Вам уже везде мерещится тренерский штаб Тутберидзе. Не позорьтесь и идите с этой страницы на ту, про которую пишете, — ответили в академии.
Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.
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