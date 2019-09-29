https://static.news.ru/photo/f3c8fd86-d99f-11e9-893c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Graham Glendinning/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отказался назвать имена спортсменов из России, в отношении которых проводится расследование. Об этом сказал председатель организации Дэвид Хоуман.

По его словам, AIU не принимает решение напрямую, а передаёт информацию WADA, которая сама распоряжается полученными данными, сообщает РИА Новости .

России дали определённое количество дней на объяснения. Мы с WADA ждём конечного решения, — подчеркнул он.

Ранее президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что организация будет ждать итогов нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), связанного с возможными манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.