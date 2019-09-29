Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отказался назвать имена спортсменов из России, в отношении которых проводится расследование. Об этом сказал председатель организации Дэвид Хоуман.
По его словам, AIU не принимает решение напрямую, а передаёт информацию WADA, которая сама распоряжается полученными данными, сообщает
России дали определённое количество дней на объяснения. Мы с WADA ждём конечного решения, — подчеркнул он.
Ранее президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что организация будет ждать итогов нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), связанного с возможными манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.