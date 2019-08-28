https://static.news.ru/photo/6d280388-c975-11e9-85fb-fa163e074e61_660.jpg Максим Агапитов Фото: rfwf.ru

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что поправки к проекту антидопинговых правил Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) побуждают скрывать факты применения допинга спортсменами.

Как отметил Агапитов, антидопинговая политика IWF должна соответствовать фундаментальным принципам и ценностям олимпизма, международному антидопинговому кодексу и европейской конвенции по правам человека, но вариант поправки к проекту антидопинговых правил, предложенный IWF, не мотивирует национальные федерации бороться с допингом.

Он (проект. — Ред.) побуждает национальные федерации, наоборот, скрывать факты применения допинга, повышает количество латентного применения допинга и способствует появлению коррупционных схем, — приводит письмо Агапитова членам исполкома IWF РИА Новости .

В 2017 году Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила девять федераций, в том числе и ФТАР, от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил.

Ранее Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) отстранила от работы тренеров, чьи подопечные были причастны к нарушениям антидопинговых правил, писал News.ru.