Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Её последнее участие в соревнованиях было в сезоне 2015/16.
О своём решении Заслуженный мастер спорта РФ
Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом — это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить, — заявила спортсменка.
Она добавила, что поклонники фигурного катания ещё увидят её на льду, но это будут уже не состязания профессионалов.
Когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет, — пояснила олимпийская чемпионка.
Её агент Мария Шашина рассказала, что в ходе недавней операции в позвоночник Сотниковой врачи вставили шесть титановых шурупов, которые держат пластину, соединяющую два импланта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Аделину Сотникову выписали из Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова. Это произошло 21 февраля, и сейчас с ней всё хорошо. 23-летнюю спортсменку госпитализировали и сделали операцию. Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрывались окружением спортсменки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен