https://static.news.ru/photo/d92a5a3e-5c2f-11ea-a58e-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Её последнее участие в соревнованиях было в сезоне 2015/16.

О своём решении Заслуженный мастер спорта РФ рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом — это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить, — заявила спортсменка.

Она добавила, что поклонники фигурного катания ещё увидят её на льду, но это будут уже не состязания профессионалов.

Когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет, — пояснила олимпийская чемпионка.

Её агент Мария Шашина рассказала, что в ходе недавней операции в позвоночник Сотниковой врачи вставили шесть титановых шурупов, которые держат пластину, соединяющую два импланта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Аделину Сотникову выписали из Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова. Это произошло 21 февраля, и сейчас с ней всё хорошо. 23-летнюю спортсменку госпитализировали и сделали операцию. Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрывались окружением спортсменки.