«А я мечтаю получить «Оскар»: Ягудин о желании Трусовой исполнять пятерные

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на желание фигуристки Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов. Ягудин предложил фигуристке помечтать о чистой программе с четверными прыжками, передаёт Sport24.

А я мечтаю получить «Оскар». Но, как говорят, мечтать не вредно. В любом желании надо искать что-то рациональное, а в данном случае рациональности я не вижу. Лучше бы Саша мечтала хотя бы раз чисто откатать произвольную программу с четверными, — заявил Ягудин.

Трусова является единственной в мире фигуристкой, которая смогла исполнить пять четверных прыжков в одной программе. Это достижение покорилось россиянке на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 251,73 балла, заняв второе место. Золото Игр-2022 взяла Анна Щербакова, выступившая после Трусовой, бронза у японки Каори Сакамото.

Ранее фигуристка рассказала, с кем бы встала в пару. Она заявила, что в качестве партнёра выбрала бы Алексея Тихонова, так как доверяет ему.