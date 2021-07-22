А потом всё можно: как политические акции стали нормой на Олимпиаде

Олимпиада ещё официально не стартовала, а скандалам вокруг главного спортивного турнира нет конца. В матче между сборными Великобритании и Чили случился очередной неоднозначный эпизод. Перед игрой футболистки обеих команд и судейская бригада преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter. Всё бы и неплохо, да только любые политические акции на Олимпиаде запрещены. Получается, футболистки пошли против правил? Что же с ними будет? Разбираемся в произошедшем.

МОК сдался

Испокон веков правила Олимпийской хартии распространялись на всех спортсменов и выполнялись беспрекословно. К одну из этих правил относился как раз запрет на любого рода политические акции. Нарушение данного закона могло обернуться тяжёлыми последствиями для любого атлета. Так было раньше. Сейчас — многое изменилось.

Движение Black Lives Matter, направленное на поддержку темнокожих, нашло невероятный отклик среди спортсменов практически со всём мире. Во многих видах спорта, на многих турнирах — от внутренних соревнований до международных — преклонение колена стало неотъемлемой частью. Естественно, перед Олимпиадой в Токио одним из насущных вопросов было, как внедрить акцию в действующие законы турнира.

Международный олимпийский комитет (МОК) поначалу очень сопротивлялся. В апреле представители организации даже выступили с заявлением, что они против преклонения колена и любых других политических акций на соревнованиях. Более того, по данным опроса МОК, более 70% атлетов согласилось с подобным решением.

Но не прошло и нескольких месяцев, как ситуация кардинально изменилась. В июне МОК всё-таки переписал правило, которое было включено в Олимпийскую хартию. Комитет дал спортсменам возможность выражать свою позицию, но только до старта официальных соревнований. С оговоркой на то, что акции не должны задевать чувства и достоинство людей, стран и организаций.

Таким образом, преклонившим колено футболисткам не будут выписаны никакие штрафы, так как они действовали в рамках новых правил, утверждённых МОК.

Томас Бах Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

МОК в эпоху без BLM

Спортсменкам из Великобритании и Чили крупно повезло. Потому что в истории Олимпийских игр были менее приятные прецеденты. На Олимпиаде 1968 года в Мексике произошла, пожалуй, одна из самых громких политических акций за права темнокожих. Во время награждения американские спринтеры Томми Смит и Джон Карлос поднялись без обуви на пьедестал и подняли вверх руки в чёрных кожаных перчатках. Этот жест обескуражил многих.

Каким было решение по участникам акции, догадаться несложно. Спортсмены были выгнаны с Олимпиады.

МОК вне политики

От былой решительности и принципиальности МОК не осталось и следа. Отголоски политических и социально-общественных процессов засасывают олимпийское движение с невероятной силой. То пересмотрят правила Олимпийской хартии, которые существовали со времён Пьера де Кубертена, то изменят впервые в истории девиз Игр.

Понятное дело, что мир не стоит на месте. Всё течёт, всё изменяется. И некоторые изменения даже необходимы. Например, признание современных видов спорта в качестве олимпийских. Однако, есть перемены, которые носят неоднозначный характер. И, пожалуй, изменение Олимпийской хартии в отношении политических акции как раз относится к этой категории.

Люди, с одной стороны, утверждают, что политическим акциям не место на спортивной арене, а потом сами же утверждают эти акции. Очень это всё противоречиво. Впрочем, всё в духе нашего времени.