16-летняя пловчиха Чикунова заплакала и заявила о травле в соцсетях

Россиянка Евгения Чикунова, ставшая четвёртой в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом, не смогла сдержать слёзы после обидного поражения и рассказала о травле в социальных сетях.

Я не представляю, как у людей хватает мозгов писать подобное. Преимущественно пишут о том, что я недостойна, что если не завоюю медаль, меня смешают с грязью, — рассказала Чикунова журналистам и расплакалась.

Она добавила, что увиденное сильно сказалось на её психологическом настрое перед последним заплывом. Более того, спортсменка отметила, что выступление на главных международных стартах является большим стрессом. Чикунова задаётся вопросом, почему труд спортсменов обесценивают.

Не могу описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже обвиняют во всевозможных грехах, — добавила она.

Напомним, что в 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в финале Олимпиады. После поражения она заходила в социальные сети, чтобы почитать свои интервью. И больше всего она была удивлена комментариям, которые оставляют читатели.

Как сообщалось ранее, российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио, быстрее всех преодолев дистанцию 200 метров на спине. Более того, россиянин установил олимпийский рекорд. Однако его победу омрачил американец Райан Мёрфи, который намекнул на нечистый заплыв. После сказанного он поздравил российского спортсмена, однако от своих слов не отказался.