https://static.news.ru/photo/b7f9632a-b912-11e9-a78a-fa163e074e61_660.jpg Алёна Канышева Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Канышева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала о переживаниях по поводу попадания на Олимпиаду.

Я каждый день пересчитываю, попадаю или нет, возраст поднимают — не поднимают, понять сложно, но готовлюсь кататься на Олимпиаде, — сказала Канышева в эфире Первого канала.

Прошедший сезон стал для 14-летней спортсменки первым в серии юниорского Гран-при, на котором она завоевала бронзовую медаль. В межсезонье она перешла из группы Светланы Пановой в команду Тутберидзе.

Чтобы принимать участие в Олимпиаде, спортсменам на момент 1 июля должно исполниться 15 лет.

Российская фигуристка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, чисто исполнила четверной тулуп на прокатах юниорской сборной на базе в Новогорске (Московская область), ранее писал News.ru.