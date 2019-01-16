Женские экипажи примут участие в танковом биатлоне ВС России

https://news.ru/storage/news/beb820026616d2de9d9f3fb788d1ba14/f0e2b8fc-ad82-47ae-b814-ff7df1db40ca_850.jpg Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Женский экипаж для участия в танковом биатлоне начали готовить в Восточном военном округе (ВВО). Экипажи, полностью состоящие из женщин-военнослужащих, в 2019 году впервые примут участие в самом зрелищном конкурсе Вооружённых сил РФ.

Подготовка кандидатов в мотострелковом соединении ВВО в Бурятии началась с теоретических занятий по изучению устройства боевых машин и обучения на мультимедийных тренажёрах. Женщинам предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора и механика-водителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Помогают готовить женские экипажи к конкурсу чемпионы прошлогоднего международного турнира из танкового соединения округа.

Окружные этапы «Танкового биатлона — 2019» пройдут на полигоне Бурдуны в Бурятии.

Ранее News.ru сообщал, что впервые в истории совместных российско-монгольских учений «Селенга-2018» военные исполнили танковый вальс на танках Т-72Б. Необычным трюком танкистов открылись манёвры на учебно-тренировочном комплексе Бурдуны в Бурятии.