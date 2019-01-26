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Россия испугала США мощнейшим «железным щитом»

С-400 «Триумф» MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

С-400 «Триумф»

оружие [ версия для печати ]

США увидели угрозу безопасности в развертывании Россией «железного щита» из зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

«Наличие у России С-400 «Триумф» лишает Вашингтон геополитических преимуществ и способности действовать свободно», - говорится в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

По мнению автора статьи, Москва намеренно продаёт комплексы С-400 в другие страны, чтобы сдерживать США. Он призвал Пентагон немедленно пересмотреть военную стратегию во всех уголках Земли, где уже появился или может оказаться российский С-400.

С статье отмечается, что «Триумфы» являются мощнейшим противовоздушным щитом, который значительно превосходит возможности американских систем ПВО Patriot. Автор материала пришёл к выводу, что С-400 может стать «смертоносным оружием» против Запада.

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» большой и средней дальности предназначена для поражения разведки и средств воздушного нападения.

По мнению западных экспертов, С-400, ОТРК «Искандер» и береговые противокорабельные комплексы класса «Бастион» играют ключевую роль в новой концепции России, которую на Западе называют «Зона запрета доступа НАТО».

Ранее News.ru писал о том, что журналисты американского издания The National Interest сравнили российские зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» и С-400 «Триумф» и пришли к выводу, что власти РФ намеренно замалчивают впечатляющие достоинства «Прометея», чтобы не помешать продвижению на международном рынке систем С-400.


#сша #россия #вооружение #с-400
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