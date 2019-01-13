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Токио создаст ударные самолёты электронной войны против РФ

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Globak Look Press

оружие [ версия для печати ]

Силы самообороны Японии планируют разработать ударные самолёты электронной войны, целью которых станет вывод из строя радаров и систем связи противника. Такие меры рассчитаны на противодействие вооружённым силам России и Китая.

Кроме того, власти страны планируют приобрести 100 истребителей вертикального взлёта и посадки.

По данным источника издания «Иомиури», оборудованием для ведения электронной войны могут оснастить и уже имеющиеся транспортные и патрульные самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС) страны.

В настоящее время на вооружении японской армии есть средства электронной войны, но они носят оборонительный характер. Теперь в планах Токио иметь ударные системы для нарушения системы связи авиации и флота противника. Первые такие летательные аппараты поступят на вооружение в 2027 году.

Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии Кацуюки Каваи. По его словам, японо-американский союз должен также стать эффективным противодействием Китаю.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Центра национальных интересов США назвали укрепление сотрудничества между Китаем и Россией настоящим «американским кошмаром». Эксперты утверждают, что Вашингтон допускает большую ошибку, недооценивая всё более тесное сотрудничество Москвы и Пекина.


#вооружение #ЯПОНИЯ #армия
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