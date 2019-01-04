Ядерный щит РФ укрепят улучшенные Ту-160 и Ту-95

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Стратегическая авиация Российской Федерации пополнилась модернизированными бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС.

На вооружение в 2018-м поступило шесть ракетоносцев, сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ. В 2019-м в строй станут ещё четыре Ту-95МС «Медведь».

«Модернизация позволит держать на вооружении и продлит срок эксплуатации этих самолётов дальней авиации до 45−50 лет. На них будет установлена принципиально новая авионика кабины экипажа. Бортовые радиоэлектронные системы заменят на бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой», — заявил глава дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Новое оборудование позволит «Белому лебедю» и «Медведю» использовать как существующее вооружение, так и перспективные средства уничтожения с увеличенным радиусом действия. В 2018 году экипажи успешно справились с задачей по боевой подготовке и применению. Суммарный налёт превысил 20 тысяч часов. Проведено свыше 40 учений.

Ранее News.ru сообщал про новые характеристики Ту-22М3М. В основном машину перевели на цифровую основу, обновили навигационное, бомбардировочное и ракетное вооружение, увеличили дальность действия.