USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent56.62 $ Bitcoin3,833.70 $
МОСКВА-4°C14:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Ядерный щит РФ укрепят улучшенные Ту-160 и Ту-95

function.mil.ru

оружие [ версия для печати ]

Стратегическая авиация Российской Федерации пополнилась модернизированными бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС.

На вооружение в 2018-м поступило шесть ракетоносцев, сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ. В 2019-м в строй станут ещё четыре Ту-95МС «Медведь».

«Модернизация позволит держать на вооружении и продлит срок эксплуатации этих самолётов дальней авиации до 45−50 лет. На них будет установлена принципиально новая авионика кабины экипажа. Бортовые радиоэлектронные системы заменят на бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой», — заявил глава дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Новое оборудование позволит «Белому лебедю» и «Медведю» использовать как существующее вооружение, так и перспективные средства уничтожения с увеличенным радиусом действия. В 2018 году экипажи успешно справились с задачей по боевой подготовке и применению. Суммарный налёт превысил 20 тысяч часов. Проведено свыше 40 учений.

Ранее News.ru сообщал про новые характеристики Ту-22М3М. В основном машину перевели на цифровую основу, обновили навигационное, бомбардировочное и ракетное вооружение, увеличили дальность действия.


#минобороны #россия #Ту-95МС #ту-160
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
оружие 10:38, 25 декабря 2018
Начались подводные испытания стратегического беспилотника
оружие 09:43, 23 декабря 2018
Минобороны поделилось видео учений Ту-160 и Ту-95
оружие 14:51, 18 декабря 2018
Шойгу: ракетоносцы Ту-95МС войдут в состав ВКС
в мире 09:23, 14 декабря 2018
Посол США назвал Ту-160 «музейными экспонатами»
оружие 05:46, 16 августа 2018
Бомбардировщик Ту-22МЗМ улучшил характеристики
Лента новостей
шоу-бизнес 13:59
Лепс готовится стать отцом в пятый раз
общество 13:58
Правительство поддержит музеи и культурный обмен
политика 13:57
Киеву напомнили о последствиях провокаций в проливе
спорт 13:56
Тренер «Реала» оправдался за ничью с аутсайдером лиги
оружие 13:48
Российский подводный беспилотник может стать неуязвимым
Другие новости
оружие 13:48
Российский подводный беспилотник может стать неуязвимым
оружие 09:53
Россия испытает защищённую от радиации бронемашину
оружие 14:31
Советским гаубицам «Акация» подарят вторую жизнь
оружие 14:17
Минобороны хочет обновить парк самолётов-амфибий Бе-12
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top