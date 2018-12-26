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Высокоточные пули появятся в России в 2019 году

Maskur Has/Sopa Images/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Высокоточные пули для стрелкового оружия всех основных российских калибров появятся в России уже в следующем году.

«Работаем по боеприпасам для стрелкового оружия. В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам», — сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Кроме того, по его словам, сейчас ведётся работа по созданию 40-миллиметрового гранатомётного выстрела повышенной эффективности.

Ранее News.ru писал, что российские военные способны разработать «умные» пули, способные корректировать траекторию полёта, но в отдалённой перспективе, заявил представитель оборонно-промышленного комплекса. Работы по созданию данного вида пуль велись ещё в 2016 году. В 2017-м руководитель «Вооружения» Ростеха Сергей Абрамов сообщил, что идеей «умных» пуль занимаются Фонд перспективных исследований и ЦНИИточмаш. Первые образцы должны были появиться в 2020-х.


#ростех #оружие
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