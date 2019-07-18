Войска Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге. Она учебная и объявлена в рамках начавшейся комплексной тренировки.
Особое внимание будет уделено практической отработке вопросов устойчивого управления войсками, передаёт
Тренировка продлится до конца недели.
Ранее, как писал News.ru, учения были проведены для зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии. Экипажи ЗРК «Бук-М2» произвели разведку, сопровождение и уничтожение воздушных мишеней.