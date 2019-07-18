https://static.news.ru/photo/0eba6946-a93e-11e9-88a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Войска Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге. Она учебная и объявлена в рамках начавшейся комплексной тренировки.

Особое внимание будет уделено практической отработке вопросов устойчивого управления войсками, передаёт ТАСС . В манёврах задействованы соединения и части 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

Тренировка продлится до конца недели.

Ранее, как писал News.ru, учения были проведены для зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии. Экипажи ЗРК «Бук-М2» произвели разведку, сопровождение и уничтожение воздушных мишеней.