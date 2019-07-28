В столичном районе Хорошёво-Мнёвники на территории стройки был найден снаряд времён Великой Отечественной войны. На месте сейчас работают сотрудники МЧС, ожидается прибытие сапёров.
По адресу: проспект Маршала Жукова, 18, стр. 4, на территории стройки найден снаряд ВОВ, — сообщил источник News.ru.
Как писал News.ru, неразорвавшуюся мину времён Великой Отечественной войны нашли на обочине Киевского шоссе в Новой Москве. Боеприпас обезврежен военными сапёрами, мина вывезена на полигон для утилизации.