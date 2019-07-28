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Второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнётся в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы, — сказал он «Интерфаксу». 25 июля гендиректор...