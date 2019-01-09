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Военные суда на Камчатке обкалывают лёд на базе подводных лодок

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оружие [ версия для печати ]
Сложная ледовая обстановка угрожает кораблям

На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота ТОФ приступили к интенсивной обколке льда в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Накопление льда и его уплотнение местами до полуметра в бухте Крашенинникова произошли в результате сильных холодов, которые продолжались в течение недели, что стало существенно влиять на безопасность стоянки и плавания подводных крейсеров. Задача по обколке льда поставлена судам ледокольного типа и рейдовым буксирам нового поколения. Благодаря своим прекрасным маневренным качествам и техническим возможностям они способны ломать лёд до 50 см практически до борта корабля и безопасно выполнять маневрирование между кораблями. Планируется, что в целях обеспечения безопасности стоянки кораблей и подводных лодок на Камчатке до конца зимнего периода буксирам вспомогательного флота ТОФ предстоит выполнить более 150 выходов.


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