Военные суда на Камчатке обкалывают лёд на базе подводных лодок

https://news.ru/storage/news/574bdc963be56bd10d5e1eada1e1adcf/a59eb2aa-eba8-4f67-83ab-8e8bb319e091_850.jpg facebook.com/mod.mil.rus

Сложная ледовая обстановка угрожает кораблям

На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота ТОФ приступили к интенсивной обколке льда в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Накопление льда и его уплотнение местами до полуметра в бухте Крашенинникова произошли в результате сильных холодов, которые продолжались в течение недели, что стало существенно влиять на безопасность стоянки и плавания подводных крейсеров. Задача по обколке льда поставлена судам ледокольного типа и рейдовым буксирам нового поколения. Благодаря своим прекрасным маневренным качествам и техническим возможностям они способны ломать лёд до 50 см практически до борта корабля и безопасно выполнять маневрирование между кораблями. Планируется, что в целях обеспечения безопасности стоянки кораблей и подводных лодок на Камчатке до конца зимнего периода буксирам вспомогательного флота ТОФ предстоит выполнить более 150 выходов.