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Военные разворачивают полевой лагерь на Бурейском водохранилище

Скриншот News.ru

оружие [ версия для печати ]
Предстоит оборудовать комплекс для 100 человек

Подразделения материально-технического обеспечения Восточного военного округа приступили к расчистке и оборудованию участка местности для развертывания полевого лагеря в районе Бурейского водохранилища.

Накануне вертолетами армейской авиации в район обвала скальных пород была доставлена передовая группа военнослужащих, палатки, дизель-генераторы, бензопилы, полевой пункт питания и другое специальное оборудование и обмундирование, позволяющее выполнять задачи в условиях низких температур.

Продолжается доставка вертолетами армейской авиации в район Бурейского водохранилища оборудования и материальных средств для развертывания полевого лагеря, обеспечивающего проживание и питание 100 военнослужащих в условиях низких температур.

Для доставки тяжелой техники и оборудования ведутся работы по оборудованию подъездных путей.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.


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