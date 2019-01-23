Военные атташе отказались смотреть ракету 9М729

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В Министерстве обороны РФ заявили, что военные атташе США, Великобритании, Франции, Германии, представители Евросоюза и миссии НАТО в России не пришли на брифинг, посвящённый крылатой ракете 9М729 комплекса «Искандер-М». США считают, что она нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

«Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, которым было направлено приглашение, от посещения брифинга воздержались», — сообщили в министерстве.

Всего брифинг посетили более 20 представителей дипломатического корпуса зарубежных стран и 250 журналистов.

Ранее News.ru писал, что ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на «Искандер-М» в 2019 году. Предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов.

По данным Минобороны, в состав комплекта входит более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизнеобеспечения. ОТРК «Искандер-М» может поражать цели на дальность до 500 км. Он предназначен для ликвидации реактивных систем залпового огня, средств ПВО и ПРО, авиации и объектов инфраструктуры.