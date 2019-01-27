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Военную технику в срочном порядке проверяют в Венесуэле

Rayner Pena/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Вооружённые силы Венесуэлы приступили к масштабной проверке военной техники. Её готовят к учениям, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Глава государства запустил в своём Twitter прямую трансляцию репортажа, снятого во время его посещения стрельб. На кадрах видны десантные катера на воздушных подушках, бронированные машины пехоты, личный состав и танки.

Военные учения начнутся в Венесуэле 10 февраля.

Между тем генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главное для альянса сейчас — не допустить гражданской войны в Венесуэле.

«Это очень серьёзная ситуация, и многие союзники по НАТО пытаются помочь найти решение», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Политики ЕС обещают сделать это, если в стране не пройдут досрочные выборы, писал News.ru. 


#венесуэла #военные #оружие
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