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ВМФ поставит на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»

Минобороны России/youtube.com

оружие [ версия для печати ]

Военно-морской флот России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

«Предполагается, что по две подлодки — носителя „Посейдонов“ войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников», — приводит ТАСС слова своего источника в оборонно-промышленном комплексе.

Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон», писал News.ru. В качестве предполагаемых носителей беспилотника в документе значились атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — недостроенный крейсер класса «Антей», 20 декабря 2012 года перезаложенный по специальному проекту 9852, а также заложенная 27 июля 2014 года на «Севмаше» субмарина спецназначения «Хабаровск» проекта 9851.


#ВМФ #посейдон
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