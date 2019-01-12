ВМФ поставит на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»

https://news.ru/storage/news/b40325764753050f96b927c9deca1c36/a5fb9e21-a66f-493d-9602-0d0b1aa99dc3_850.jpg Минобороны России/youtube.com

Военно-морской флот России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

«Предполагается, что по две подлодки — носителя „Посейдонов“ войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников», — приводит ТАСС слова своего источника в оборонно-промышленном комплексе.

Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон», писал News.ru. В качестве предполагаемых носителей беспилотника в документе значились атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — недостроенный крейсер класса «Антей», 20 декабря 2012 года перезаложенный по специальному проекту 9852, а также заложенная 27 июля 2014 года на «Севмаше» субмарина спецназначения «Хабаровск» проекта 9851.