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Малые ракетные корабли оснастят лёгким «Цирконом»

Twitter.com/MOD Russia/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

На вооружение Военно-морского флота России поступят «лёгкие» гиперзвуковые ракеты «Циркон». В первую очередь ими оснастят малые ракетные корабли (МРК) проектов «Каракурт» и «Буян-М».

Как пояснили «Известиям» В Главкомате ВМФ, появление «легких» гиперзвуковых ракет не позволит ударным группировкам противника приблизиться к российскому побережью.

При этом «миниатюрность» не скажется на основных характеристиках ракеты. По убойной мощи она практически не будет уступать своей «старшей сестре».

Гиперзвуковые противокорабельные (ПКР) «Циркон» относится к неядерным системам вооружений, но приближается к ним по своей мощи. Энергия взрыва ракеты способна отправить на дно даже большие боевые корабли. Кроме того, гиперзвуковая скорость делает «Циркон» неуязвимым.

Новые гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» двигаются по траектории «манёвр», поэтому обеспечить их уничтожение чрезвычайно затруднительно. Принятие их на вооружение приведёт к резкому снижению роли американских авианосных сил в Мировом океане.

По словам военного эксперта, редактора сайта Military Russia Дмитрия Корнева, облегченная ракета, скорее всего, будет иметь тот же самый двигатель, но получит чуть меньшую боеголовку, запас топлива и ряд конструктивных элементов.

Ранее News.ru писал о том, что в 2019 году на российских кораблях и подводных лодках пройдут испытания гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», способных разогнаться до 4—6 Махов и достигать целей на расстоянии 300—500 километров.


#россия #циркон #вооружение
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