https://static.news.ru/photo/fe48f876-958c-11e9-bc03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Воздушно-космическим силам РФ передали два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник», сообщил глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

По его словам, воздушные суда будут подключены к государственным испытаниям.

Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году, — также отметил он.

В свою очередь главный конструктор «Ночного охотника» Виталий Щербина уточнил, что вертолёты этой модели способны применять широкий спектр воздушных средств поражения, в том числе ракеты «воздух — воздух». Это позволяет им сбивать ракеты противника, передаёт телеканал « Звезда ».

Как писал News.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Военно-воздушные силы РФ (ВВС) необходимо поставить сто модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ к 2028 году.