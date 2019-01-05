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ВКС РФ зафиксировали десятки пусков баллистических ракет

mil.ru

оружие [ версия для печати ]

ВКС РФ засекли десятки пусков баллистических и космических ракет российского и иностранного производства. Данные получены с помощью системы оповещения о нападении и средствами контроля околоземного пространства.

Общее количество зафиксированных стартов — более 60. Основа наземной радиолокации Минобороны состоит из станций нового поколения «Воронеж», развёрнутых на территории Ленинградской, Иркутской, Оренбургской, Калининградской областей, Краснодарского, Алтайского и Красноярского краёв, пишет РИА Новости.

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республике Коми», — заявили в ведомстве.

Для повышения эффективности космического эшелона систем предупреждения о ракетном нападении ПУ СПРН подвергли полной модернизации. Регулярно проводятся лётно-конструкторские испытания аппаратов орбитальной группировки.

Ранее News.ru сообщал о работе российских военных над созданием подводного беспилотника. Аппарат «Посейдон» может стать неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч. Глубина погружения — до километра.


#минобороны #Вкс
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