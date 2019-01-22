ВКС РФ зафиксировали пуск израильской ракеты

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Воздушно-космические силы РФ зафиксировали пуск израильской ракеты над акваторией Средиземного моря.

«Сегодня в 07:35 мск радиоэлектронными средствами Воздушно-космических сил России обнаружен пуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря», — сказали в Министерстве обороны РФ.

Российские специалисты считают, что ракета-мишень была запущена для испытаний системы противоракетной обороны ВВС Израиля.

В ведомстве отметили, что запуск произошёл из центральной части Средиземного моря. Ракета была направлена в сторону восточного побережья, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, ВКС России засекли десятки пусков баллистических и космических ракет российского и иностранного производства. Данные получены с помощью системы оповещения о нападении и средствами контроля околоземного пространства.Общее количество зафиксированных стартов — более 60. Для повышения эффективности космического эшелона систем предупреждения о ракетном нападении ПУ СПРН подвергли полной модернизации.