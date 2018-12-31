ВКС РФ обнаружили тысячи иностранных самолётов за год

https://news.ru/storage/news/53f981f0be82953593146ab4d56ed749/129a9090-1159-4878-83ee-61d2a42250e6_850.jpg Минобороны России

Более 980 тысяч различных объектов в небе обнаружили и сопроводили за 2018 год подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Около трёх тысяч из них — иностранные самолёты, предназначенные для ведения боёв.

Свыше тысячи прилетевших из-за рубежа самолётов являлись разведчиками, сообщается на сайте Министерства обороны.

Каждый день около пяти тысяч воздушных объектов обнаруживается и сопровождается дежурными силами ВКС. Из них около половины — зарубежные.

Ранее News.ru писал о том, что противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США был обнаружен в районе Керченского пролива. Воздушное судно приблизилось к береговой линии Крымского полуострова на расстояние в 31 километр.