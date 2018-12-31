USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent54.56 $ Bitcoin3,778.40 $
МОСКВА-3°C15:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

ВКС РФ обнаружили тысячи иностранных самолётов за год

Минобороны России

оружие [ версия для печати ]

Более 980 тысяч различных объектов в небе обнаружили и сопроводили за 2018 год подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Около трёх тысяч из них — иностранные самолёты, предназначенные для ведения боёв.

Свыше тысячи прилетевших из-за рубежа самолётов являлись разведчиками, сообщается на сайте Министерства обороны.

Каждый день около пяти тысяч воздушных объектов обнаруживается и сопровождается дежурными силами ВКС. Из них около половины — зарубежные.

Ранее News.ru писал о том, что противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США был обнаружен в районе Керченского пролива. Воздушное судно приблизилось к береговой линии Крымского полуострова на расстояние в 31 километр.


#самолеты #Вкс
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
происшествия 06:59, 28 декабря 2018
ВКС РФ сопроводили иностранных шпионов трижды за неделю
оружие 23:21, 1 сентября 2018
ВКС получат Су-57 до конца 2020 года
Кроме того, им передадут более десяти комплексов С-400 и Панцирь-С
общество 09:12, 4 февраля 2018
До конца года ВКС России получат свыше 100 новых самолётов и вертолётов
Кроме того, им передадут более десяти комплексов С-400 и Панцирь-С
Лента новостей
в мире 15:39
Названы самые опасные для журналистов страны
спорт 15:35
Сборная Канады осталась без защитника перед игрой с РФ
происшествия 15:33
Скворцова рассказала о шансах найти выживших при взрыве
в мире 15:30
Южная Корея опровергла слежку за гражданами
происшествия 15:29
После ЧП в Магнитогорске неизвестна судьба десятков человек
Другие новости
оружие 11:48
ВДВ получили новые беспилотники для разведки
оружие 08:21
Минобороны РФ анонсировало госиспытания танка «Армата»
оружие 06:05
США назвали достоинства и недостатки советского танка Т-34
оружие 16:13
Иран и КНДР могут заполучить гиперзвуковое оружие
В США серьёзно опасаются угрозы его распространения
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top