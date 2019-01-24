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ВКС над Балтикой не нарушали границ других государств

vk.com/mil

оружие [ версия для печати ]

В Министерстве обороны РФ сообщили, что экипажи воздушно-космических сил (ВКС) соблюдают международные правила и не нарушают границы других государств. Такой ответ дало ведомство после заявления Вооружённых сил Швеции о нарушении воздушных границ королевства российскими самолётами.

«Экипажи ВКС регулярно выполняют плановые полёты над акваторией Балтийского моря, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее News.ru писал, что самолёты российских ВВС, пролетая 19 января над Балтийским морем, на короткое время нарушили воздушные границы королевства. Вооружённые силы Швеции сообщили, что российский самолёт типа Ил-20 в сопровождении двух истребителей типа Су-27 пролетели над шведской территорией без разрешения. Об инциденте, произошедшем к югу от Карлсхамна в Блекинге, доложено правительству.


#Балтийскоеморе #Швеция #Вкс
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