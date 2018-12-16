Видео ракетного удара штурмовиков Су-25 появилось в Сети

Появилось видео ракетного удара штурмовиков Су-25 по наземным целям в ходе учений в Киргизии. Полёты выполнялись на высоте от двухсот до двух с половиной тысяч метров, скорость штурмовиков составляла 700 километров в час.
Всего в рамках учений было задействовано около 30 неуправляемых ракет, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее News.ru писал о том, что в Интернете появился видеоролик, на котором запечатлён взлёт новейшего истребителя МиГ-35 в режиме форсажа. Подобный манёвр возможен благодаря тяговооружённости двух двигателей самолёта, которая составляет 1,09 кгс/кг — это вдвое больше, чем вес самого истребителя.