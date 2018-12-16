Видео ракетного удара штурмовиков Су-25 появилось в Сети

https://news.ru/storage/news/5e7e84d39b042a99fbf5ca2c69d7db03/505537f0-5f69-4abe-90fe-b60d6f4756a0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Су-25

Появилось видео ракетного удара штурмовиков Су-25 по наземным целям в ходе учений в Киргизии. Полёты выполнялись на высоте от двухсот до двух с половиной тысяч метров, скорость штурмовиков составляла 700 километров в час.

Всего в рамках учений было задействовано около 30 неуправляемых ракет, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее News.ru писал о том, что в Интернете появился видеоролик, на котором запечатлён взлёт новейшего истребителя МиГ-35 в режиме форсажа. Подобный манёвр возможен благодаря тяговооружённости двух двигателей самолёта, которая составляет 1,09 кгс/кг — это вдвое больше, чем вес самого истребителя.