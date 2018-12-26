Видео пуска комплекса ракеты «Авангард» выложили в Интернет

https://news.ru/storage/news/f581d75decace5c9bf0051f0375b51fd/10b016c2-fd28-492e-a5d8-2d606997a263_850.jpg Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало HD-видео запуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. Команду началу испытаний отдал лично президент России Владимир Путин.

Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Глава государства остался доволен тестированием новой системы. По его словам, гиперзвуковое оружие — новое для России. Одним из видов таких вооружений является система межконтинентальной дальности — гиперзвуковая система «Авангард».

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард». Он констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.