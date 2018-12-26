USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,269 $   Brent54.18 $ Bitcoin3,803.89 $
МОСКВА-9°C21:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Видео пуска комплекса ракеты «Авангард» выложили в Интернет

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

оружие [ версия для печати ]

Минобороны России опубликовало HD-видео запуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. Команду началу испытаний отдал лично президент России Владимир Путин.

Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Глава государства остался доволен тестированием новой системы. По его словам, гиперзвуковое оружие — новое для России. Одним из видов таких вооружений является система межконтинентальной дальности — гиперзвуковая система «Авангард».

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард». Он констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.


#Авангард
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
оружие 12:24, 26 декабря 2018
Новый комплекс ракетного оружия «Булат» создадут в России
оружие 15:35, 21 декабря 2018
CNBС сообщил о новом испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»
оружие 06:44, 18 декабря 2018
США бессильны против гиперзвукового оружия России
Лента новостей
в мире 21:53
В Белоруссии появилась первая IT-рота
в мире 21:49
Тимошенко закрепила статус главного кандидата в президенты
общество 21:32
Дерипаску лишили бесплатного проезда в транспорте Хакасии
общество 21:25
СК поручил оценить качество расследованных уголовных дел
в мире 21:03
Погранслужба Украины усилит контроль на границе с Россией
Другие новости
оружие 15:27
Путин доволен испытаниями нового оружия
оружие 14:58
Путин высоко оценил уникальную систему «Авангард»
оружие 14:57
Россияне одобряют деятельность армии РФ
оружие 14:16
Путин отдал команду пуска ракеты комплекса «Авангард»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top