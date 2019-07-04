https://static.news.ru/photo/760cdff6-9e40-11e9-915e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Старший лётчик-испытатель ПАО «Роствертол» Владимир Хорев рассказал о возможностях нового боевого вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник». По его словам, машина способна выполнить уникальную фигуру высшего пилотажа, которая получила название «воронка на хвост».

Суть трюка заключается в том, что вертолёт поднимает «нос» вверх и вычерчивает им круг. При этом «хвост» стоит на месте.

Носом описываешь круг, типа как обороняешься от внешнего противника сверху. Делаешь осмотр пространства и в то же время всё время готов к стрельбе, к обороне, — пояснил Хорев.

Лётчик отметил, что Ми-28Н способен и на другие фигуры, которые могут пригодиться в боевой работе, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Интернете появились кадры первого применения новейшей лёгкой многоцелевой управляемой рaкеты, разработанной для вертолёта Ми-28НМ. Ракета обладает повышенной боевой мощью и способна поражать наземные, надводные и подводные цели.