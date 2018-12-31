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ВДВ получили новые беспилотники для разведки

Kalashnikov Media/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили новые беспилотники, предназначенные для ведения разведки и корректирования огня. Всего в 2018 году было поставлено примерно 15 аппаратов типа «Орлан-10» и «Элерон-3».

«Беспилотные комплексы имеют на своём борту сменные модули с тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратуру ретрансляции», — отметили в департаменте информации Минобороны.

Решение об усиление ВДВ было озвучено в ноябре. В состав войск включат армейскую авиацию, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее News.ru писал, что беспилотники меняют концепцию противостояния и ведения боевых действий в воздухе, на земле, на воде и под водой — ведущие державы намерены использовать их не только для разведки и тактических действий, но позиционируют как стратегическое оружие.


#минобороны #россия #беспилотники #ВДВ #дроны #разведка
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