США высмеяли российское «оружие Судного дня»

https://news.ru/storage/news/d4c66245c86ecd03771d0a407649b462/499e7c5f-ca68-470b-a226-397c3c738a45_850.jpg Минобороны России

Американские эксперты назвали главный недостаток российского самоходного аппарата «Посейдон», оснащённого ядерной торпедой, а также пришли к выводу, что российское «оружие Судного дня» не представляет опасности для побережий материковой части США.

Как пишет издание The Popular Mechanics, после взрыва российской торпеды большая часть волновой энергии рассеется на континентальном шельфе до того, как достигнет берегов США.

Кроме того, по мнению экспертов, заявляемая источниками скорость беспилотника в 200 километров в час является «невероятно большой для подводного транспортного средства».

Они также оценили внешний облик торпеды и опровергли аргументы российской стороны, согласно которым такие характеристики ей обеспечивает нахождение в воздушной каверне.

«Движение, использующее кавитацию, привело бы к повышенной шумности беспилотника, что бессмысленно на тактическом уровне», — говорится в статье.

Британский военный эксперт Джастин Бронк отметил, что президенту РФ Владимиру Путину необходимо постоянно повышать авторитет российского ядерного оружия, так как это практически единственное, что ставит Россию на одном уровне с США.

«В противном случае, она (Россия. — Ред.) просто ещё одна отсталая и коррумпированная посредственная страна», — сказал эксперт в беседе с изданием.

Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон». В качестве предполагаемых носителей беспилотника в документе значились атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», а также субмарина спецназначения «Хабаровск» проекта 9851.

Ранее News.ru писал о том, что Военно-морской флот России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», оснащённых инновационной ядерной энергоустановкой.