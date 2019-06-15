https://static.news.ru/photo/e44f901e-9029-11e9-a44e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Передовой американский истребитель F-15C Eagle нашёл серьёзного конкурента в российском самолёте Су-57.

К такому выводу пришли в издании The National Interest . По мнению журналистов, для противостояния российским истребителям Пентагону предстоит серьёзно модернизировать свои лучшие самолёты.

Для этого ему понадобится модуль Legion, который разрабатывает компания Lockheed Martin для обнаружения истребителей, созданных на основе стелс-технологий. В таком случае американские самолёты могли бы нанести удар. Но надеяться им придётся только на профессионализм пилотов.

Ранее News.ru писал о том, что американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США. Они связаны с планером и покрытием самолёта, а также с антеннами в его хвостовой части.