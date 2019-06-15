Передовой американский истребитель F-15C Eagle нашёл серьёзного конкурента в российском самолёте Су-57.
К такому выводу пришли в издании
Для этого ему понадобится модуль Legion, который разрабатывает компания Lockheed Martin для обнаружения истребителей, созданных на основе стелс-технологий. В таком случае американские самолёты могли бы нанести удар. Но надеяться им придётся только на профессионализм пилотов.
Ранее News.ru писал о том, что американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США. Они связаны с планером и покрытием самолёта, а также с антеннами в его хвостовой части.