В Швеции заявили о нарушении границ самолётами РФ

https://news.ru/storage/news/680c8de3d11a08a52b074d6b80711048/af2a338f-5508-4e41-8b71-62452530384b_850.jpg Александр Тарасенков/РИА Новости

Ил-20

Вооружённые силы Швеции сообщили, что самолёты российских ВВС, пролетая 19 января над Балтийским морем, на короткое время нарушили воздушные границы королевства.

«Российский самолёт типа Ил-20 в сопровождении двух истребителей типа Су-27 пролетели в течение короткого времени над шведской территорией без разрешения», — говорится в сообщении на сайте вооружённых сил королевства.

Об инциденте, произошедшем к югу от Карлсхамна в Блекинге, доложено правительству.

Ранее News.ru писал, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят на перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», который был замечен над нейтральными водами Балтийского моря у российских границ. В ходе перехвата российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к неизвестному самолёту, который осуществлял полёт с выключенным транспондером, чтобы идентифицировать его принадлежность. После инцидента шведский самолёт удалился от государственной границы РФ.