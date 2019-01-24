В Швеции заявили о нарушении границ самолётами РФ

Вооружённые силы Швеции сообщили, что самолёты российских ВВС, пролетая 19 января над Балтийским морем, на короткое время нарушили воздушные границы королевства.
«Российский самолёт типа Ил-20 в сопровождении двух истребителей типа Су-27 пролетели в течение короткого времени над шведской территорией без разрешения», — говорится в сообщении на сайте вооружённых сил королевства.
Об инциденте, произошедшем к югу от Карлсхамна в Блекинге, доложено правительству.
Ранее News.ru писал, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят на перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», который был замечен над нейтральными водами Балтийского моря у российских границ. В ходе перехвата российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к неизвестному самолёту, который осуществлял полёт с выключенным транспондером, чтобы идентифицировать его принадлежность. После инцидента шведский самолёт удалился от государственной границы РФ.