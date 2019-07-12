Саратовские учёные предлагают Военно-морскому флоту России построить новый авианосец, оборудованный дополнительной взлетно-посадочной полосой. В результате модернизации палуба вырастет на 130-150 метров. Изобретатели считают, что эта мера усилит безопасность посадки на палубу истребителей и увеличит боевую мощь корабля.

Выдвижная палуба сделает посадку истребителей более безопасной

Нарастить длину взлётно-посадочной полосы корабля хотят без увеличения основного водоизмещения. Предполагается, что у нового авианосца будут расположены одна над другой две палубы: основная и дополнительная выдвижная. Последняя может быть использована в зависимости от обстановки. На дополнительной также, как и на основной, разместятся посадочная полоса и площадка, а также авиастоянка. За счёт модернизации длина посадочной полосы увеличится на 130-150 метров.

Для стабилизации дополнительной палубы предложено использовать судна-понтоны. Они повысят маневренность корабля, могут выступать буксиром, если он потеряет ход. При желании лодки можно снабдить ракетно-артиллерийским вооружением.

Как правило, авианосец не используется вблизи береговой линии и в закрытых акваториях. Это делает проблемным спасение экипажа при аварии. Для решения этой проблемы подойдут те же суда-понтоны.

макет нового авианосца из архива Александра Клюжина

По словам соавтора изобретения, доцента Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Александра Клюжина, технология подойдет для тяжёлых авианесущих крейсеров типа «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Единственный действующий в составе ВМФ России авианосец взят изобретателями за образец. Клюжин уверен, что дополнительную палубу можно установить на корабль подобного типа. Сегодня на «Кузнецове» расположены тяжелые палубные истребители Су-33, но увеличение длины палубы в перспективе позволит использовать и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, в частности А-50.

Сильное вихревое движение сильно мешает самолету при посадке и может привести к катастрофе. Выдвинутая дополнительная палуба предотвратит турбулентные потоки за кормой авианосца, превращая их в ламинарные, — объясняет изобретатель.

Посадка самолета на корабль всегда связана с опасностью и риском. Известны аварии и на «Кузнецове». В конце 2016 года в ходе выполнения боевого задания в Сирии два истребителя МиГ-29К и Су-33 при посадке выкатились за пределы палубы корабля. По словам ряда военных экспертов, причиной стал некачественный трос — авиафинишер.

Самолет палубного базирования при подлете снижает скорость до 250 км/ч, в случае успешного приземления крючок на хвосте истребителя цепляется за кабель и останавливает машину. Под палубой расположен огромный клапан, который устанавливает натяжение кабеля. Как и паровую катапульту, кабель и клапан можно настроить на прием самолета различного веса и скорости. Но всякий самолет должен быть остановлен до отметки 60 метров. Чтобы обеспечить пилотам успешное приземление, на палубе всегда не один, а четыре кабеля. Александр Клюжин доцент Саратовского государственного технического университета имени Гагарина

Однако в основном аварии возникают в результате ошибок пилотов или же их причиной становятся воздушные вихри за кормой авианосца. Кроме того, из-за короткой посадочной полосы самолет иногда не может зацепиться гаком за аэрофинишер. Всё это грозит трагедией.

Непосредственно для посадки предназначен участок палубы 250 на 26 метров. Он покрыт специальным составом «Омега», который предотвращает скольжение и защищает материал палубы от экстремально высоких температур, — напомнил собеседник.

По словам экспертов, проект саратовских учёных может быть реализован на практике. Однако необходимо будет исследовать способность выдержать борьбу с замерзанием выдвижных механизмов дополнительной взлётной полосы, если корабль будет нести службу на Севере.

Авианосцы нужны ВМФ России, но не сегодня

Длина взлётно-посадочной полосы и безопасность посадки с самого начала строительства авианосцев были их основными проблемами. Увеличение полосы для взлёта автоматически удлиняло длину корабля, его водоизмещение и стоимость.

Сегодня на иностранных авианосцах для взлёта и посадки используют паровую катапульту, но это весьма дорогое и энергоёмкое оборудование. Впрочем, у него есть свои поклонники. В частности, президент США Дональд Трамп. В 2017 году в интервью The Time он рассказал об отказе выделить средства на установку на авианосцах ВМФ США электромагнитных катапульт, основанных на новых цифровых технологиях. Хозяин Белого Дома заявил «Будете использовать чёртов пар, потому что эти ваши „цифровые“ устройства стоят сотни миллионов долларов, и это плохо».

Клюжин вместе с коллегами в Саратове работает над совершенствованием робототехнических комплексов. Некоторые его изобретения использовал российский ВПК, а Минобороны признало перспективными разработки в сфере маскировки бронеобъектов и огнемётный комплекс. Исследователь считает, что реализация проекта авианосца зависит от экономического состояния страны и заинтересованности со стороны Минобороны РФ.

10 июля главком ВМФ России Николай Евменов выступая на Девятом Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал, что флот получит атомный авианосец, но не в ближайшие годы. По словам Евменова, время строить такие корабли «ещё не пришло». В свою очередь глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) отметил, что создание авианосцев — актуальная тематика для объединения.