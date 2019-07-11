https://static.news.ru/photo/42952242-5cc7-11e9-af19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин рассказал о том, как изменятся российские подводные лодки. По его словам, субмарины будущего будут напоминать «летающие тарелки».

Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Он также заверил, что управление такими подлодками будет беспилотным, а также рассказал, что у России уже есть разработки, позволяющие отказаться от традиционных обводов корпусов, но они ещё «проходят этап осмысления».

Ранее News.ru писал о том, что японские конструкторы заявили, что собираются создать новое поколение подлодок. Кодовое название разработки — 29SS. Субмарины этого типа должны прийти на замену дизель-электрическим аппаратам класса «Сорю», произведённым в 2009 году.