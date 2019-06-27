Специалисты «ОКБ-Планета» разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащённый искусственным интеллектом. Он сможет отличать птиц от дронов и воздействовать на последних.
В рамках наших работ в части искусственного интеллекта разрабатывается платформа, которая имеет на борту набор предобученных нейросетей, в том числе для задач определения и предсказания поведения объектов, — заявил гендиректор группы РТИ («ОКБ-Планета» в неё входит) Максим Кузюк в интервью ТАСС в рамках форума «Армия-2019».
Ранее News.ru писал, что группа компаний «Калашников» разработала самое компактное в мире ружьё для борьбы с беспилотниками. REX 2 размещается на пистолетной рамке и представляет собой уменьшенный вариант ружья REX 1, которое уже используется государственными структурами. Оно оснащено сменным набором модулей для подавления радио- и спутниково-навигационных сигналов управления дронами.