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Россия планирует в течение полутора лет поставить в Индонезию 22 боевых машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортёр БТ-3Ф. Об этом сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в ходе форума «Армия-2019».

Контрактом предусматривается поставка 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортёра БТ-3Ф. Рассчитываем осуществить ее до конца 2020 года, — цитирует представителя ФСВТС РИА Новости. Ранее News.ru писал, что в...