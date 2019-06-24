https://static.news.ru/photo/2d8e818a-967f-11e9-8a39-fa163e074e61_1024.jpg «Свинец-2» и «Манго-М» Фото: tecmash.ru

Специалисты концерна «Техмаш» (входящий в Ростех) создали новый боеприпас повышенной мощности для танков Т-72 и Т-90 «Манго-М».

Снаряды калибра 125 мм — выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М» — предназначены для стрельбы по бронированным целям. Индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов подчеркнул, что их мощность увеличена на 20%.

«Манго-М» — это экспортно ориентированный выстрел. Одним из его главных преимуществ является полная совместимость с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90, — отметил гендиректор концерна Владимир Лепин.

Новинку компания представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который пройдёт с 25 по 30 июня.

Как ранее писал News.ru, появились кадры первого применения новейшей лёгкой многоцелевой управляемой рaкеты, разработанной для вертолёта Ми-28НМ. По словам генконструктора АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля» Виталия Щербины, изделие обладает повышенной мощью и способно поражать наземные, надводные и подводные цели.