Оружие советского образца, не имея необходимых лицензий, производят Польша, Румыния, Чехия и Словакия.
Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев телеканалу
Сегодня мы находимся в юридическом вакууме - нам пытаются сказать: «Послушайте, время прошло, Советского союза вроде как нет, что вы к нам пристаете со своими лицензиями, которые вроде уже давно истекли, а мы никому не должны в этой жизни», — отметил он.
Ранее News.ru писал о том, что Российская Федерация сотрудничает по поставке различного оружия с 51 страной, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.