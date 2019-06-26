https://static.news.ru/photo/d8e78724-9842-11e9-b123-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Оружие советского образца, не имея необходимых лицензий, производят Польша, Румыния, Чехия и Словакия.

Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев телеканалу «Россия 24» . По его словам, эти страны не хотят найти компромисс с Москвой касательно продления соответствующих соглашений.

Сегодня мы находимся в юридическом вакууме - нам пытаются сказать: «Послушайте, время прошло, Советского союза вроде как нет, что вы к нам пристаете со своими лицензиями, которые вроде уже давно истекли, а мы никому не должны в этой жизни», — отметил он.

Ранее News.ru писал о том, что Российская Федерация сотрудничает по поставке различного оружия с 51 страной, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.