В РФ начали создавать новую ракету «Калибр-М»

В России начали создавать новую крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ.
«Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, создание ракеты профинансировано Министерством обороны и находится на этапе научно-исследовательских работ.
«Ракета будет существенно больше, вес её боевой части приблизится к одной тонне», — отметил он.
Как ранее писал News.ru, высокоточные пули для стрелкового оружия всех основных российских калибров появятся в России уже в следующем году.