USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.85 $ Bitcoin4,027.13 $
МОСКВА-9°C14:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

В РФ начали создавать новую ракету «Калибр-М»

Ракета 91РЭ1 для вооружения подводных лодок из состава интегрированной ракетной системы «Калибр-ПЛЭ/Club-S» предназначена для уничтожения подводных лодок Vitalykuzmin.net/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Ракета 91РЭ1 для вооружения подводных лодок из состава интегрированной ракетной системы «Калибр-ПЛЭ/Club-S» предназначена для уничтожения подводных лодок

оружие [ версия для печати ]

В России начали создавать новую крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ.

«Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, создание ракеты профинансировано Министерством обороны и находится на этапе научно-исследовательских работ.

«Ракета будет существенно больше, вес её боевой части приблизится к одной тонне», — отметил он.

Как ранее писал News.ru, высокоточные пули для стрелкового оружия всех основных российских калибров появятся в России уже в следующем году.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
в мире 10:49, 7 января 2019
ВМФ России следит за «американцем» в Чёрном море
оружие 10:09, 26 декабря 2018
Высокоточные пули появятся в России в 2019 году
общество 16:48, 12 декабря 2018
Ледокол для ВМФ построят в Петербурге
Лента новостей
экономика 14:48
Путин прокомментировал разницу в цене трубного газа и СПГ
в мире 14:47
США тайно понизили статус представительства ЕС
спорт 14:42
Кайшева пропустит этап Кубка IBU
экономика 14:41
Калининград полностью обеспечат энергией в 2020 году
общество 14:41
Москвичам посоветовали не держать в квартирах ёлки
Другие новости
оружие 12:06
«Туполев» приступает к строительству авиакомплекса
оружие 03:39
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
оружие 00:46
«Тигр» для Росгвардии станет невидимым на дорогах
оружие 21:55
США объяснили заход своего военного судна в Чёрное море
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top