В РФ начали создавать новую ракету «Калибр-М»

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Ракета 91РЭ1 для вооружения подводных лодок из состава интегрированной ракетной системы «Калибр-ПЛЭ/Club-S» предназначена для уничтожения подводных лодок

В России начали создавать новую крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ.

«Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, создание ракеты профинансировано Министерством обороны и находится на этапе научно-исследовательских работ.

«Ракета будет существенно больше, вес её боевой части приблизится к одной тонне», — отметил он.

Как ранее писал News.ru, высокоточные пули для стрелкового оружия всех основных российских калибров появятся в России уже в следующем году.