В Британии рассказали о новом ужасном оружии России

https://news.ru/storage/news/decb166ad67b29a858a6fd73ff782a6a/50cc9630-5e0f-4ab7-809c-3e8886c1c8f7_850.jpg Russian Defence Ministry/Global Look Press

Новую крылатую ракету «Калибр-М», к созданию которой приступили в России, британские СМИ назвали «ужасным» предвестником Третьей мировой войны.

Автор статьи, опубликованной в Daily Express, с ужасом отметил, что новое российское оружие будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» как вдвое большей дальностью стрельбы, так и размерами. Новая российская ракета морского базирования, дальностью действия более 4,5 тысячи км, способна нести обычные и ядерные боезаряды. Кроме того, вес её боевой части приблизится к 1 тонне.

Оснащать новыми ракетами планируется подлодки и крупные надводные корабли, начиная с фрегата.

С 2013 года на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России находится ракета 3М-14 «Калибр». Дальность её полета на дозвуковой скорости составляет около 2 тысяч километров, а масса боевой части достигает 500 кг. Ракеты успешно проявили себя в Сирии во время нанесения ударов по террористическим группировкам.

Ранее News.ru писал о том, что в России начали создавать новую крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ. Создание ракеты профинансировано Минобороны и находится на этапе научно-исследовательских работ. Разработка «Калибра-М» включена в госпрограмму вооружений до 2027 года.