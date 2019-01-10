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В Британии рассказали о новом ужасном оружии России

Russian Defence Ministry/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Новую крылатую ракету «Калибр-М», к созданию которой приступили в России, британские СМИ назвали «ужасным» предвестником Третьей мировой войны.

Автор статьи, опубликованной в Daily Express, с ужасом отметил, что новое российское оружие будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» как вдвое большей дальностью стрельбы, так и размерами. Новая российская ракета морского базирования, дальностью действия более 4,5 тысячи км, способна нести обычные и ядерные боезаряды. Кроме того, вес её боевой части приблизится к 1 тонне.

Оснащать новыми ракетами планируется подлодки и крупные надводные корабли, начиная с фрегата.

С 2013 года на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России находится ракета 3М-14 «Калибр». Дальность её полета на дозвуковой скорости составляет около 2 тысяч километров, а масса боевой части достигает 500 кг. Ракеты успешно проявили себя в Сирии во время нанесения ударов по террористическим группировкам.

Ранее News.ru писал о том, что в России начали создавать новую крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ. Создание ракеты профинансировано Минобороны и находится на этапе научно-исследовательских работ. Разработка «Калибра-М» включена в госпрограмму вооружений до 2027 года.


#россия #оружие #ракета #Калибр
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