Турция предлагала передать американцам российские С-400

https://news.ru/storage/news/bb8a828f708f3301b0cceafeefa59247/0e9e0dec-8704-421e-aef9-c7efde244299_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Турция предлагала передать российские зенитные комплексы С-400 после их получения из Москвы техническими экспертами США для изучения. Так Анкара пыталась сгладить напряжённость в отношениях с Вашингтоном из-за покупки российской техники.

Официальные лица США в свою очередь опасались, что Анкара передаст Москве технологии F-35 для изучения и улучшения российской системы ПВО. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В Белом доме и Конгрессе до сих пор выступают против того, чтобы Турция имела и F-35, и С-400.

Ранее News.ru сообщал, что Госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противоракетной обороны Patriot на сумму $3,5 млрд. Анкара долго запрашивала у Вашингтона разрешение на закупку четырёх комплексов Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.