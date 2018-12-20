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Турция предлагала передать американцам российские С-400

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Турция предлагала передать российские зенитные комплексы С-400 после их получения из Москвы техническими экспертами США для изучения. Так Анкара пыталась сгладить напряжённость в отношениях с Вашингтоном из-за покупки российской техники.

Официальные лица США в свою очередь опасались, что Анкара передаст Москве технологии F-35 для изучения и улучшения российской системы ПВО. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В Белом доме и Конгрессе до сих пор выступают против того, чтобы Турция имела и F-35, и С-400.

Ранее News.ru сообщал, что Госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противоракетной обороны Patriot на сумму $3,5 млрд. Анкара долго запрашивала у Вашингтона разрешение на закупку четырёх комплексов Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.


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