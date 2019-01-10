Турция при переговорах с США не откажется от С-400

https://news.ru/storage/news/dac1992c45d89070c4175fda9e76c4ec/88a0c624-f7e6-4924-89cc-81b8a54edcd7_850.jpg Екатерина Смола/mil.ru

С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при предложении Вашингтона по поставкам ЗРК Patriot.

«Мы можем договориться с США о системах ПРО Patriot, если не будет поставлено условий отказа от С-400», — передаёт его слова NTV.

Турция планирует получить российские комплексы до начала следующего года, напоминает Nation News.

Как ранее писал News.ru, Турция отклонила очередное предложение США об отказе в закупках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку ЗРК Patriot. Причиной послужили невыгодные условия американской стороны.