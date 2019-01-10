Турция при переговорах с США не откажется от С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при предложении Вашингтона по поставкам ЗРК Patriot.
«Мы можем договориться с США о системах ПРО Patriot, если не будет поставлено условий отказа от С-400», — передаёт его слова NTV.
Турция планирует получить российские комплексы до начала следующего года, напоминает Nation News.
Как ранее писал News.ru, Турция отклонила очередное предложение США об отказе в закупках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку ЗРК Patriot. Причиной послужили невыгодные условия американской стороны.