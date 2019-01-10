USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent60.52 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C15:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Турция при переговорах с США не откажется от С-400

С-400 Екатерина Смола/mil.ru

С-400

оружие [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при предложении Вашингтона по поставкам ЗРК Patriot.

«Мы можем договориться с США о системах ПРО Patriot, если не будет поставлено условий отказа от С-400», — передаёт его слова NTV.

Турция планирует получить российские комплексы до начала следующего года, напоминает Nation News.

Как ранее писал News.ru, Турция отклонила очередное предложение США об отказе в закупках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку ЗРК Patriot. Причиной послужили невыгодные условия американской стороны.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
оружие 03:22, 6 января 2019
Турция опять отказалась менять С-400 на Patriot
оружие 07:31, 20 декабря 2018
Турция предлагала передать американцам российские С-400
в мире 01:30, 2 декабря 2018
Сенат США предъявил Турции ультиматум из-за С-400
Лента новостей
политика 15:33
Российские санкции против Украины бьют по Молдавии
происшествия 15:32
Жертва группового изнасилования в Уфе требует компенсации
экономика 15:32
Новак: РФ в 2018 году поставила рекорд по добыче газа
происшествия 15:31
Человеческий скелет найден в шахте московского лифта
общество 15:30
Госдума накажет тюрьмой за продажу лекарств в Интернете
Другие новости
оружие 10:46
Корабль «Североморск» зашёл в Севастополь
оружие 10:13
Китай успешно завершил испытания С-400
оружие 09:21
МО РФ: спутник «Космос-2430» выведен с орбиты
оружие 04:59
В эффективности и точности «Авангарда» появились сомнения
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top