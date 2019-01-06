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Турция опять отказалась менять С-400 на Patriot

С-400 «Триумф» Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

С-400 «Триумф»

оружие [ версия для печати ]

Турция отклонила очередное предложение США об отказе в закупках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку ЗРК Patriot. Причиной послужили невыгодные условия американской стороны.

Анкара рассчитывала на скидки от Вашингтона, но американская цена осталась прежней — $3,5 млрд. При этом военная техника Москвы обойдётся почти в три раза дешевле, сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Кроме того, Турция желала вместе с Patriot получить их технологии. США ответили отказом. Последние переговоры сторон о зенитно-ракетных комплексах состоялись во время визита американской делегации в Анкару 3 декабря.

Ранее News.ru сообщал, что Анкара не собиралась отказываться от Patriot. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, всё зависит от цены, возможности передачи технологий, совместного производства и ещё других четырёх-пяти важных пунктов.


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