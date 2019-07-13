https://static.news.ru/photo/6854a5a8-a654-11e9-8488-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Россию было направлено 100 специалистов для обучения работе на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400.

Те сто человек, которых мы отправили в Россию учиться, сами смогут потом обучать, поэтому, вернувшись, они будут готовить специалистов, — сказал политик.

По его словам, в будущем количество таких специалистов будет увеличено в 10 раз.

Как ранее писал News.ru, Эрдоган назвал сделку с Россией по поставкам С-400 важнейшим соглашением для современной Турции.